Dmitry Glukhovsky, l'autore di Metro, è nella lista dei ricercati della Russia

La Russia ha inserito Dmitry Glukhovsky, il popolare scrittore sci-fi, nella sua lista dei ricercati dopo averlo accusato di aver diffuso false informazioni sull'intervento militare in Ucraina.

In un post sull'app di messaggistica Telegram, Glukhovsky ha scritto di essere stato accusato di aver screditato le forze armate russe in un post su Instagram.

"Sono pronto a ripetere tutto ciò che è stato detto lì: "Fermate la guerra! Ammettete che questa è una guerra contro un'intera nazione e fermatela!", ha scritto.

Il sito web del Ministero degli Interni elenca Glukhovsky, noto soprattutto per il romanzo di fantascienza "Metro 2033" e i suoi sequel, come ricercato in base a un articolo non specificato del codice penale.

La Russia ha già preso di mira personalità dell'opposizione e giornalisti con una legge che prevede pene detentive fino a 15 anni per chi viene condannato per aver diffuso intenzionalmente notizie "false" sull'esercito russo.

Glukhovsky è la prima figura culturale di rilievo a essere inserita nella lista dei ricercati in base alla nuova legge, adottata pochi giorni dopo l'invio delle truppe russe in Ucraina il 24 febbraio.

Il caso contro Glukhovsky, che ha parlato apertamente sui social media della campagna militare di Mosca, ha suscitato l'indignazione degli esponenti dell'opposizione russa.

"Putin temeva i politici, ma ora teme anche gli scrittori", ha scritto su Twitter Lyubov Sobol, alleata di Alexei Navalny, oppositore del Cremlino.

Il team di un altro attivista dell'opposizione incarcerato, Andrei Pivovarov, ha scritto su Twitter in risposta all'aggiunta di Glukhovsky alla lista dei ricercati: "la macchina della repressione farà cadere tutti".

Mosca afferma che la sua "operazione militare speciale" ha lo scopo di smilitarizzare l'Ucraina e proteggere i russofoni dalla persecuzione.

L'Ucraina e i Paesi occidentali hanno respinto queste affermazioni come pretesti infondati per un accaparramento di terre che ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati.

Fonte: Reuters.