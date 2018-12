The Outer Worlds: 15 minuti di video gameplay per il nuovo spettacolare titolo Obsidian

The Outer Worlds ha sicuramente catalizzato su di sé l'attenzione durante i The Game Awards della scorsa notte, per cui se siete incuriositi da questo titolo dovete sapere che è stato pubblicato un interessante video gameplay.

Come possiamo vedere infatti, riporta Gameinformer, il nuovo gioco di Obsidian si presenta come un action RPG dotato di narrazione in un mondo realizzato con grande attenzione al dettaglio.

Nel filmato, disponibile qui di seguito, possiamo vedere dunque ben 15 minuti di gioco così da poterci schiarire le idee su che cosa ci aspetta e su come funziona il gioco.

The Outer Worlds non ha una data di lancio per il momento, ma dovrebbe giungere nel 2019 per PS4, PC e Xbox One.

Cosa ne pensate a giudicare dal filmato?