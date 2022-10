The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition per PS5 e Xbox Series X/S classificato in Taiwan

A quanto pare, The Outer Worlds sembra destinato a uscire anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Come riportato da VGC, in Taiwan è stata classificata una nuova edizione del gioco chiamata "The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition".

Secondo l'ente di classificazione, la versione aggiornata dell'RPG sci-fi di Obsidian è destinata alle console current-gen e al PC.

Pubblicato da Private Division, The Outer Worlds è uscito su PS4, Xbox One e PC nell'ottobre 2019, prima di approdare su Switch nel giugno 2020.

Da allora il titolo ha ricevuto due espansioni per la storia, Peril on Gorgon del 2020 e Murder on Eridanos dello scorso anno, che hanno aggiunto circa 10 ore di gioco al pacchetto complessivo.

È possibile che le espansioni siano incluse nella prossima Spacer's Choice Edition del gioco.

Microsoft, che ha acquisito Obsidian nel novembre 2018, ha dichiarato che spera di trasformare The Outer Worlds in un "franchise duraturo".

Nel giugno del 2021, Obsidian ha annunciato The Outer Worlds 2 per Xbox Series X/S e PC con un trailer che indicava che il gioco non era ancora pronto.

Il prossimo gioco di Obsidian, Pentiment, è un "murder mystery" ambientato nel 16° secolo, realizzato dal director di Fallout: New Vegas Josh Sawyer. Uscirà a dicembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Lo studio sta anche lavorando ad Avowed, un RPG in prima persona che si svolgerà a Eora, il mondo in cui è ambientato Pillars of Eternity.

Fonte: VGC.