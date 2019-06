Annunciata la versione Nintendo Switch di What Remains of Edith Finch

Secondo quanto riportato sul listino del Nintendo eShop giapponese, What Remains of Edith Finch è atteso su Nintendo Switch a partire dal 4 luglio.

Come riporta Nintendo Everything, What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington.

Nei panni di Edith, perlustrerai l'imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui è l'ultima superstite del suo albero genealogico. Ogni storia ritrovata ti consentirà di vivere la vita di un membro della famiglia nel giorno della sua morte, con trame che spaziano dal lontano passato fino ai giorni nostri. L'esperienza di gioco e il tono dei racconti sono tanto variegati quanto i Finch stessi. Gli unici punti fermi sono la prospettiva in prima persona e il finale con la morte del membro della famiglia protagonista di ogni storia.

Ridotto all'essenza, è un gioco incentrato sulle sensazioni di umiltà e meraviglia che si provano di fronte alla vastità e imperscrutabilità del mondo che ci circonda. Creato da Giant Sparrow, gli ideatori del gioco sparavernice in prima persona, The Unfinished Swan.

Se siete interessati, vi segnaliamo che What Remains of Edith Finch è attualmente disponibile su PC al costo di 8,99 euro su Steam. Il titolo è inoltre disponibile su PC, Xbox e PS4.

Cosa ne pensate? In quanti avete già giocato questo titolo?