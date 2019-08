Annunciata la data di uscita dello spietato action-platform 2D Blasphemous

Team17 e The Game Kitchen sono lieti di annunciare che il loro action platform Blasphemous sarà disponibile su PC e console a partire dal 10 settembre, per l'occasione è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer che potete vedere a fine news.

"Una terribile maledizione si è abbattuta sulla terra di Cvstodia e sui suoi abitanti - è conosciuta come Il Miracolo.Gioca nei panni del Penitente, unico sopravvissuto al massacro del Dolore Silenzioso. Intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita, spetta a te liberare il mondo da questo terribile destino e raggiungere l'origine del tuo tormento. Esplora questo angosciante mondo di religioni contorte e scopri i suoi numerosi segreti nascosti nel profondo. Usa combo devastanti ed esecuzioni brutali per colpire orde di mostri grotteschi e boss titanici pronti a farti a pezzi. Trova ed equipaggia reliquie, rosari e preghiere che invocano i poteri dei cieli per aiutarti a compiere la tua missione e rompere la tua dannazione eterna." - recita la descrizione del gioco.

Ecco invece alcune della principali caratteristiche:

Esplora un mondo non lineare: Supera nemici terrificanti e trappole mortali attraverso una varietà di paesaggi diversi e cerca la redenzione nel mondo gotico di Cvstodia.

Combattimenti brutali: Sprigiona il potere di Mea Culpa - una spada nata dalla colpa stessa - per massacrare i tuoi nemici. Ottieni nuove devastanti combo e mosse speciali purificando tutto ciò che incontri.

Esecuzioni: Scatena la tua ira e assapora il sanguinoso smembramento dei tuoi avversari grazie alle splendide animazioni di una grafica perfetta.

Blasphemous sarà disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch dal 10 settembre.

Cosa ne pensate? State aspettando Blasphemous?