Rainbow Six Extraction è stato rinviato e la nuova finestra di lancio è piuttosto lontana

Purtroppo riportiamo un altro rinvio: questa volta ad esserne colpito è Rainbow Six Extraction, che sarebbe dovuto uscire il 16 settembre. Il gioco ora non uscirà più quest'anno, con un obiettivo di lancio a gennaio 2022.

Ubisoft ha fatto l'annuncio tramite un post sul blog, affermando "Stiamo cogliendo l'opportunità di dedicare più tempo per dare vita a questa visione nel modo che merita nel gennaio 2022. Siamo fiduciosi che ciò garantirà che Rainbow Six Extraction sia la più coinvolgente, ed emozionante esperienza che abbiamo deciso di creare, e quella che aspirerete a giocare".

Rainbow Six Extraction è uno sparatutto cooperativo a squadre con 18 operatori di Rainbow Six Siege che affrontano una minaccia aliena. I giocatori possono utilizzare i gadget e le armi unici di ciascun operatore per combattere i nemici attraverso 12 mappe, portando a termine obiettivi chiave e combattendo ondate di alieni ostili.

Update:



We are delaying the release of Rainbow Six Extraction until January 2022.



We will use this time to ensure that we bring this immersive, cooperative, and thrilling experience to life as we prepare to bring you a truly unique Rainbow Six game.



?https://t.co/PuFYrYc3nG — Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) July 16, 2021

Per ora non c'è una data di uscita precisa, ma un generico gennaio 2022: rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.