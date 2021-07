Dying Light Platinum Edition è in arrivo su Switch e ha una finestra di lancio

lo sviluppatore Techland ha annunciato che Dying Light Platinum Edition arriverà su Nintendo Switch a ottobre.

Individuata sia da Nintendo Everything che da PPE, questa edizione definitiva conterrà il gioco principale, le sue quattro espansioni DLC e 17 bundle skin per $49,99.

Un'edizione fisica verrà fornita con una mappa di The Slums e The Old Town, oltre a una guida per i sopravvissuti e alcuni adesivi.

Poiché la piattaforma ibrida di Nintendo ha alcune caratteristiche uniche, Dying Light supporterà feature come il rumble HD, i controlli di movimento, il touchscreen per la navigazione nei menu e la co-op online/locale. Sembra un pacchetto ottimo, anche se il prezzo potrebbe essere un po' scoraggiante per un porting così tardivo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Dying Light 2: Stay Human arriverà il 7 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Thegamer.