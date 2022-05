Dying Light Enhanced Edition sarà gratuito per tutti i possessori del gioco base

Techland ha annunciato che a partire da oggi, 5 maggio, tutti i possessori del gioco base Dying Light riceveranno un aggiornamento gratuito all'Enhanced Edition su tutte le piattaforme. Ciò significa che non dovrete acquistare alcuni dei contenuti aggiuntivi del gioco, come l'espansione The Following.

Lo sviluppatore ha fatto il suo annuncio tramite Twitter. Tutti i giocatori che possiedono la Standard Edition dell'originale Dying Light (non il sequel di quest'anno) verranno aggiornati automaticamente all'Enhanced Edition. Questo vale sia per le versioni fisiche che digitali del gioco su console PC, Xbox e PlayStation.

Per accedere ai nuovi contenuti gratuiti, dovrete avviare il gioco, selezionare l'opzione "Pacchetti DLC" nel menu principale e scaricare manualmente tutti i nuovi contenuti. Inoltre, Dying Light Enhanced Edition è attualmente disponibile nei negozi digitali con uno sconto del 60%. Se avete sempre voluto provare questo mix d'azione zombie-parkour, è probabilmente il momento migliore per farlo.

Great news! 😍 Starting today, every player that owns the Standard Edition of Dying Light will be automatically upgraded to the Enhanced Edition.#DyingLight pic.twitter.com/jmSfQ3RkCd — Dying Light (@DyingLightGame) May 5, 2022

L'elenco dei DLC ora gratuiti include l'enorme espansione The Following, con una storia, una mappa e un veicolo personalizzati completamente nuovi. I giocatori ottengono anche The Bozak Horde (aggiunge una modalità di gioco extra), Pacchetto skin Crash Test, Pacchetto Ultimate Survivor e pacchetti DLC Cuisine & Cargo. Questi pacchetti consentono principalmente di accedere ad alcuni nuovi oggetti come armi e skin.

Fonte: PSU