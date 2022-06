Dying Light, Techland mette la parola fine al supporto lanciando la Definitive Edition

Lo sviluppo attivo su Dying Light si concluderà questa settimana quando Techland lancerà un'edizione definitiva del gioco il 9 giugno. Originariamente pubblicato nel 2015, il gioco open-world di Techland è stato regolarmente aggiornato con nuovi contenuti ed eventi, anche durante lo sviluppo di Dying Light 2. Insomma, il gioco ed i fan non son mai stati lasicati indietro.

Dying Light: Definitive Edition includerà il gioco base e 26 DLC, inclusi skin bundle e pacchetti di espansione. Sarà disponibile in digitale su tutti i PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con l'aggiornamento gratuito dei possessori della Platinum Edition del gioco. I possessori di Nintendo Switch possono aspettarsi una versione digitale e fisica in un secondo momento.

Techland aggiungerà al gioco anche un DLC gratuito, il bundle Harran Tactical Unit, che sarà disponibile per due settimane dopo l'uscita di Dying Light: Definitive Edition. Anche se lo sviluppo attivo cesserà, lo studio prevede di mantenere a disposizione dei giocatori una "riproduzione costante" degli eventi precedenti.

"Questa versione segna un momento importante nella storia di Dying Light. Da un lato, è un cenno a 7 anni di immenso amore e supporto per questo gioco; dall'altro, è il gran finale delle nostre avventure ad Harran" ha dichiarato Techland.

Fonte: Game Informer