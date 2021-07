Nintendo 3DS e Wii U: gli eShop non accetteranno più pagamenti con carta di credito. Annunciata la data

Ci sono alcune notizie sul servizio eShop per Nintendo 3DS e Wii U. A quanto pare, da Nintendo stanno già offrendo maggiori informazioni sulla sospensione di alcune funzioni su queste console.

Per ora, Nintendo Japan ha confermato che le carte di credito non saranno più compatibili con l'eShop di queste due console a partire dal 18 gennaio 2022. Gli account occidentali di Nintendo sui social network non hanno commentato la questione, anche se è molto probabile che non riguardi solo il Giappone.

In questo modo, si prevede che gli altri servizi dei negozi virtuali 3DS e Wii U continueranno a funzionare, inclusa l'opzione per acquistare giochi, scaricare giochi precedenti e altro ancora. Nintendo ci informa inoltre che i giochi possono essere acquistati con il saldo delle carte Nintendo eShop ufficiali o collegando un Nintendo Network ID a un account Nintendo su Switch utilizzando il saldo condiviso su tutti i dispositivi. Infine, sul sito ufficiale Nintendo è possibile continuare a utilizzare anche le carte di credito.

Per adesso quindi questi sono i piani di Nintendo: non ci resta che attendere e vedere se anche nel resto del mondo verranno sospesi i pagamenti per queste due console.

Fonte: Destructoid