Company of Heroes 3 tra campagna dinamica, abilità e molto altro in un nuovo video gameplay

Dopo che Relic Entertainment ha annunciato Company of Heroes 3, il team ora ha spiegato nel dettaglio come funzionerà la mappa nella campagna dinamica. In sostanza la campagna si svolge su una grande mappa dove i giocatori possono combattere, tagliare le linee di rifornimento nemiche e catturare obiettivi. Oltre a questo sappiamo che ci sono due tipi principali di unità: Compagnie e Distaccamenti.

Le Compagnie sono la forza principale di un giocatore e sono costituite da elenchi di unità uniche con diverse abilità. Per esempio, una compagnia aerea consente attacchi aggressivi e garantisce l'accesso ai paracadutisti. Una volta che queste compagnie entrano in combattimento, le battaglie si svolgono nel classico stile RTS.

I Distaccamenti invece sono unità di supporto più piccole che operano indipendentemente dalle compagnie, fornendo effetti unici alle missioni. Un distaccamento medico ad esempio può essere utilizzato per chiamare un semicingolato che offre supporto medico alle truppe. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del video.

Company of Heroes 3 sarà disponibile su PC nel corso del 2022, ma attualmente è online un'anteprima pre-alpha.

Fonte: GamingBolt