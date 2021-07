New World 'distrugge' le schede Nvidia GeForce RTX 3090? La risposta di Amazon

Ieri c'è stato il lancio della beta dell'MMO New World di Amazon e i primi report sul gameplay sono stati generalmente positivi. Considerevolmente meno positivo, tuttavia, è il numero crescente di post dei giocatori che affermano che New World è riuscito a "friggere" costose schede grafiche RTX 3090 - un problema che Amazon ha ora in qualche modo riconosciuto sul suo forum di supporto ufficiale.

I report sono emersi per la prima volta nel sub-reddit dedicato dell'MMO. Molti utenti hanno confermato che questo è un problema diffuso e sono arrivate altre segnalazioni di malfunzionamenti dell'RTX 3090 dopo aver giocato a New World (i problemi maggiori si sono riscontrati sulle schede realizzate da EVGA). Anche su Twitter si è parlato dell'argomento, segnalando che il problema potrebbe essere il risultato di picchi di potenza e surriscaldamento causati da frame rate illimitati.

Per un po', Amazon è rimasta in silenzio sul problema, ma un post di un rappresentante del servizio clienti sul forum di supporto del gioco ha ora riconosciuto che l'MMO può causare l'utilizzo della GPU al 100% sulle schede grafiche EVGA RTX 3090 e ha puntato il dito contro "impostazioni driver e limitatori di frame rate".

Il rappresentante ha offerto due soluzioni nel suo post, suggerendo agli utenti RTX 3090 di abilitare le impostazioni predefinite della propria scheda e di limitare il proprio FPS a 60 nelle impostazioni di Visuals prima di riavviare il client di gioco. "Questo aiuterà a prevenire problemi con l'utilizzo della GPU", ha spiegato il rappresentante.

In risposta al post, alcuni utenti hanno suggerito che i problemi di surriscaldamento e crash persistano (su una gamma di schede diverse, non solo sul modello EVGA specificato) anche con le impostazioni predefinite abilitate e il frame rate limitato a 60 FPS. Pertanto, i possessori di schede grafiche di fascia alta dovrebbero essere ancora cauti e attendere ulteriori aggiornamenti da Amazon.

Fonte: Eurogamer.net.