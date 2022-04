Amazon nel 2021 ha speso 4,3 milioni di dollari in consulenti antisindacali

Amazon ha speso circa $ 4,3 milioni in consulenti l'anno scorso nel tentativo di prevenire la sindacalizzazione dei suoi magazzini, secondo i documenti della società presso il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti.

I lavoratori dovevano partecipare alle riunioni guidate dai consulenti che hanno discusso alcuni punti contro i sindacati prima delle votazioni chiave a Bessemer, Alabama e Staten Island. Le aziende sono tenute a rivelare i dettagli finanziari quando i consulenti parlano direttamente ai lavoratori della sindacalizzazione. Pochissimi hanno speso anche solo 1 milione di dollari per evitare i sindacati in diversi anni, secondo un recente rapporto, mentre Amazon ha speso molto di più nel 2021. Alcuni consulenti sono stati pagati fino a $ 3.200 al giorno.

Gli incontri sono legali e di solito si tengono quando i datori di lavoro scoprono gli sforzi da parte dei dipendenti nel creare sindacati. In genere, i consulenti si concentrano sulle quote sindacali e sulla potenziale perdita di salari a causa dell'interruzione del lavoro. Aiutano anche l'azienda a elaborare strategie per sconfiggere i sindacati.

