Silent Hill e Kojima altro indizio? Norman Reedus balla con Robbie the Rabbit

I casi sono due: o c'è un gioco di Silent Hill sviluppato da Hideo Kojima in arrivo o tutti quanti fanno parte di una gigantesca trollata. La cosa peggiore è che sembra che la seconda delle due opzioni sia più probabile. E tutto ruota intorno a quel misterioso gioco chiamato Abandoned di cui ancora non sappiamo praticamente nulla se non che i preload dell'app partiranno il 29 luglio mentre il 10 agosto verrà mostrato il trailer.

Ora tuttavia tocca a Norman Reedus: l'attore che dà vita a Sam in Death Stranding era il protagonista di Silent Hills, il gioco cancellato di Kojima. L'attore, noto anche per la serie The Walking Dead, ha pubblicato un post su Instagram con il coniglio di Silent Hill 3. Il fatto che Reedus abbia lavorato con Kojima al progetto Silent Hills fa sì che molte persone colleghino i puntini.

Reedus ha condiviso un video su Instagram dove lo si vede in piedi accanto a Robbie the Rabbit in un costume da scheletro. Il video è piuttosto breve e per tutto il tempo vediamo i due camminare fianco a fianco tra luci colorate e fotogrammi sfocati.

Cosa sta succedendo? Perché Norman Reedus ha pubblicato un video di questo tipo? Si tratta dell'ennesimo teaser su un possibile nuovo Silent Hill o all'attore piace cavalcare l'onda dell'hype per trollare un po' i fan? Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione.

Fonte: Glitched