GTA United è una mod di GTA San Andreas che dopo 14 anni è stata rimossa dai creatori stessi per 'paura'

GTA United è una mod per GTA San Andreas disponibile da ormai 14 anni: questa mod unisce le mappe GTA 3 e GTA Vice City in un'area di gioco all'interno di San Andreas. I lavori su questa mappa sono cominciati nel 2006, con la prima beta uscita nel 2007. Cinque anni dopo la mod è stata pubblicata online ed è rimasta disponibile fino ad oggi.

Recentemente Take-Two ha emesso una serie di avvisi di rimozione per quanto riguarda le mod delle mappe di GTA. Mod come GTA: Underground e GTA: Liberty City sono state colpite da questi avvisi. Sembra che Take-Two stia in sostanza setacciando i database alla ricerca di mod come appunto quelle rimosse. Nonostante non se ne conosca ancora il motivo di questa manovra da parte di Take-Two, molti pensano che c'entri l'aggiornamento estivo di GTA Online recentemente pubblicato, o probabilmente una versione rimsterizzata/remake dei vecchi giochi GTA in arrivo su sistemi next-gen.

Con questo in mente, i creatori di GTA United hanno messo loro offline la mod: "A causa dei crescenti divieti contro le varie modifiche alla mappa di GTA San Andreas, è con la tristezza nel cuore che dobbiamo annunciare la scelta di eliminare preventivamente tutti i file di GTA United, inclusi i predecessori VC2SA e LC2SA" hanno scritto i modder.

"Ci scusiamo con tutte le persone che si sono divertite a giocare a GTA United, molti dei quali hanno avuto commenti positivi, ma questo è un passo che abbiamo ritenuto necessario, dato che Take-Two e Rockstar Games sembrano rifiutare sempre di più le mod nei loro giochi, compresi i più vecchi. Vogliamo cogliere questa opportunità per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla creazione, al mantenimento e al supporto di GTA United. E' stato un piacere lavorare al fianco di persone così talentuose".

Fonte: Eurogamer