Meta Quest 2 ha venduto 14,8 milioni di unità ed è il visore VR di maggior successo

Lentamente ma costantemente il mercato della realtà virtuale sta crescendo negli ultimi anni, e nessuno come Meta ha contribuito alla crescita di questi prodotti nel mercato consumer, soprattutto grazie al suo Meta Quest 2 (fu Oculus Quest 2).

Annunciato recentemente tramite Facebook, il Meta Quest 2 ha venduto 14,8 milioni di unità nel mondo dal suo lancio avvenuto nell’ottobre del 2020. I risultati raggiunti non sono così sorprendenti in quanto Meta ha lavorato molto sul prodotto, aggiungendo molti titoli di facile accesso nei contenuti.

Ma l’azienda non si fermerà di certo qui, infatti si sta preparando a lanciare altri giochi fra i quali GTA: San Andreas VR, Ghostbusters VR, The Walking Dead: Saints and Sinners – Chapter 2: Retribution e molti altri.

Fonte: GamingBolt