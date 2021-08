The Outer Worlds 2 potrebbe sfruttare l'Unreal Engine 5

Da quando è stato presentato Unreal Engine 5 sono diversi gli studi che hanno iniziato a studiare ed usare il nuovo motore grafico, per adesso disponibile in accesso anticipato. Ci sono già alcuni sviluppatori che hanno dichiarato che passeranno a Unreal Engine 5 per i prossimi giochi e sembra che anche Obsidian Entertainment stia facendo lo stesso con The Outer Worlds 2, se dobbiamo dare retta ad un annuncio di lavoro pubblicato recentemente.

L'insider Klobrille su Twitter ha infatti riportato l'annuncio di lavoro dello studio per la posizione di un Technical Artist include la menzione di Unreal Engine 5, con uno dei punti nell'elenco in cui si specifica che il candidato dovrà avere "una comprensione dell'editor dei materiali in Unreal Engine, oltre alla comprensione delle nuove funzionalità in arrivo in Unreal Engine 5".

Obisidian sta attualmente lavorando su due giochi di ruolo, ma dei due, The Outer Worlds 2 potrebbe essere il gioco candidato ad essere sviluppato in Unreal Engine 5. Dato che lo sviluppo di Avowed è in cantiere da qualche tempo ormai è quasi improbabile che Obsidian cambi motore grafico nel bel mezzo della produzione. Cosa diversa è The Outer Worlds 2 che è stato recentemente annunciato durante l'E3 2021.

Obsidian is joining the Unreal Engine 5 train. A Houdini Technical Artist position description mentions "An understanding of?the material editor in UE, as well as an understanding of new features coming in UE5".



Tra gli studi Microsoft first party che stanno utilizzando Unreal Engine 5 per i loro prossimi giochi, troviamo The Coalition, inXile Entertainment, Ninja Theory e Undead Labs.

