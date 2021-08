The Outer Worlds festeggia! Superata quota 4 milioni di copie vendute

Era il 2019 quando Obsidian Entertainment ha collaborato con l'etichetta Private Division di Take-Two Interactive per pubblicare The Outer Worlds.

Il gioco di ruolo prometteva di essere old school e il suo obiettivo era quello di offrire l'RPG che i fan di Bethesda cercavano da tempo. Dopo due espansioni, una porting per Switch e versioni next-gen, The Outer Worlds ha continuato a vendere.

Nell'ultimo report trimestrale Take-Two Interactive, è stato affermato che il gioco ha superato i 4 milioni di unità vendute dal lancio.

Per riferimento, si dice che il gioco abbia raggiunto il traguardo dei 3 milioni a maggio di quest'anno, il che significa che in poco tempo il titolo ha distribuito almeno 1 milione di unità in più. È un numero impressionante per una nuova IP a medio budget, soprattutto considerando che è stata resa disponibile su Xbox Game Pass sin dal lancio.

The Outer Worlds è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC. Un sequel del gioco è stato annunciato per Xbox Series X/S e PC e sarà pubblicato da Microsoft in seguito all'acquisizione di Obsidian da parte della società.

Fonte: Gamingbolt.