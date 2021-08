Back 4 Blood giocato in diretta alle 16!

Back 4 Blood è il seguito spirituale di Left 4 Dead ed è sviluppato da Turtle Rock Studio. Il gioco presenterà una campagna cooperativa per quattro giocatori, oltre a una modalità multiplayer per otto giocatori, simile a Left 4 Dead.

Se siete curiosi di saperne di più, allora questa news fa al caso vostro: alle 16 saremo in diretta su Twitch per giocare a Back 4 Blood. Assieme a Riccardo Cantù, Gianluca Musso e Antonino Fiore sarete in grado di assistere a partite in co-op in modo da dare uno sguardo al mondo di gioco.

Potete seguirci in due modi: visitando il nostro canale Twitch Eurogamer_Italia, oppure qui sotto con una pratica chat box che potrete utilizzare per fare domande ai nostri colleghi.

Inoltre, se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.