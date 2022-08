Back 4 Blood sta per ricevere la seconda grande espansione

Turtle Rock Studios ha rivelato nuovi dettagli sulla seconda grande espansione DLC di Back 4 Blood.

L'espansione, intitolata Children of the Worm, conterrà una campagna narrativa nuova di zecca con un nuovo tipo di nemico.

Ci sarà anche un nuovo Cleaner giocabile, noto come "Prophet Dan", un predicatore armato di pistola.

Children of the Worm includerà anche otto skin esclusive per i personaggi e 12 skin esclusive per le armi, oltre a nuove armi, accessori e carte.

Il pacchetto di espansione uscirà il 30 agosto e sarà incluso nel Back 4 Blood Annual Pass, Back 4 Blood: Deluxe Edition, Back 4 Blood: Ultimate Edition, oppure acquistabile singolarmente.

Il gioco base e le sue espansioni sono disponibili per PlayStation, Xbox e PC. il titolo è disponibile anche su Xbox Game Pass.

Fonte: Eurogamer.net.