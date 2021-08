Alice il ritorno in videogioco? American McGee è infastidito dal pochissimo supporto

American McGee è alla disperata ricerca di ottenere la benedizione di Electronic Arts per un terzo capitolo di American McGee's Alice: tuttavia, un piccolo elemento sembra infastidire il creatore, che attraverso Twitter si sfoga.

Da quando è tornato a lavorare sul design di un ipotetico terzo episodio della sua serie American McGee's Alice, il creatore ha fatto di tutto per cercare di generare un clamore attorno al progetto con dirette ricorrenti sugli ultimi progressi. Nonostante la sua buona volontà, la fanbase non sembra esserci, o sembra essere perlomeno addormentata.

Come indica l'interessato, solo 50.000 persone si saranno iscritte alla mailing list in tre anni. American McGee sottolinea che, tuttavia, milioni di persone avranno giocato ai giochi precedenti in tutto il mondo. Ha colto l'occasione per insistere sul fatto che la decisione di creare un terzo gioco di American McGee spetta a Electronic Arts o ai suoi investitori, da qui l'importanza di mostrare interesse per il progetto da parte dei fan.

Crazy thing about making a new Alice game: Millions of people played the games. But mailing list sign-ups to show support for a new game [sad trombone]?



Just hit 50k sign-ups. That took 3 years!



We're doing something wrong or people can't be bothered?https://t.co/7jZcuGd4u2 pic.twitter.com/HT7pbHHz90 — ? American McGee ???? (@americanmcgee) August 9, 2021

McGee vede la recente resurrezione del franchise di Dead Space come un segno di speranza per la sua serie, anche se in passato ha criticato il modo in cui EA ha gestito la commercializzazione del gioco precedente Alice: Madness Returns.

Fonte: Gamespot