Dying Light: Low Gravity è il nuovo evento che unisce zombie e spazio

Techland ha annunciato l'inizio di un nuovo, esclusivo evento ambientato nel mondo di Dying Light, in cui la città di Harran è stata invasa da una forza proveniente dallo spazio. Inoltre, Techland ha annunciato che in occasione dell'evento i giocatori potranno acquistare il pacchetto Astronaut, contenente skin e altri elementi esclusivi legati a Low Gravity.

Low Gravity è un evento in cui i giocatori sono chiamati a proteggere la Terra dall'invasione e dagli attacchi di creature provenienti dallo spazio. Degli sconosciuti hanno modificato la gravità, e questa cosa influirà sul comportamento dei giocatori e dei loro avversari. Gli eroi di Harran, nel corso dell'evento, potranno:

saltare più in alto di prima

cadere molto più lentamente

rimanere illesi dopo una caduta

utilizzare un gancio per raggiungere velocemente un obiettivo

Queste forze cosmiche non identificate sono entrate in contatto anche con gli infetti. Anche loro, come i giocatori, cadranno molto più lentamente e non riporteranno ferite dopo una caduta. Inoltre, un'esplosione o un calcio li faranno volare via lontano! L'evento verrà accompagnato da sfide che i giocatori potranno completare per ottenere premi speciali. A chi riuscirà a sconfiggere 100 avversari che partecipano all'evento locale verrà aggiudicato il machete Camaleonte V-27 (dorato), mentre i giocatori che annienteranno 100 000 000 infetti nel corso dell'evento globale otterranno 3 upgrade Re.

In occasione di questo evento, Techland offrirà a tutti i giocatori la possibilità di acquistare un esclusivo pacchetto di armi e skin - Astronaut. È stato creato per aiutare i giocatori a combattere nelle nuove condizioni imposte dagli alieni e per difendere la Terra dagli invasori provenienti dallo spazio. Il pacchetto contiene i seguenti elementi, dotati di modifiche esclusive:

Fucile laser - Disintegratore V-23 - con munizioni laser che possono bruciare gli avversari.

Pistola - Immobilizzatore V-40 - l'ultima cartuccia del suo caricatore immobilizza gli avversari

Machete - Camaleonte V-27 - che cambia più volte effetto durante gli attacchi

Abito - Tuta protettiva V-9 - che riduce il danno subito in seguito a una caduta

Skin per rover - Rover Stellare V-39

Low Gravity durerà fino al 01.09.2021, 19:00 CEST. Il pacchetto Astronaut è acquistabile a partire da $2.99/£2.09/2,99 € su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ulteriori dettagli relativi al pacchetto Astronaut sono disponibili a quest'indirizzo.