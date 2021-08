Rainbow Six Extraction svela tanti dettagli su operatori, mappe e non solo in un nuovo gameplay trailer

Dopo il rinvio di un paio di mesi fa, Rainbow Six Extraction dovrebbe essere lanciato un po' più tardi di quanto previsto in precedenza, ma Ubisoft sta comunque continuando a pubblicizzare il suo sparatutto PvE cooperativo.

La compagnia ha da poco pubblicato un nuovo gameplay overview trailer che illustra alcuni dettagli fondamentali su quello che potete aspettarvi di trovare nel gioco al momento del lancio.

Rainbow Six Extraction verrà lanciato con 18 operatori giocabili che torneranno da Rainbow Six Sege, ma con nuovi bilanciamenti per il diverso stile di gioco. Ci saranno anche 12 mappe "in continua evoluzione" ambientate in vari luoghi e ambienti in cui si svolgeranno le incursioni, oltre a 13 diverse missioni da affrontare.

Oltre a tutto questo, il gioco avrà anche 25 gadget unici, 69 armi diverse, 13 archetipi nemici e altro ancora. Tutto questo e molto altro è mostrato nel trailer.

Rainbow Six Extraction verrà lanciato su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia nel gennaio 2022.

Fonte: Gamingbolt.