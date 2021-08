Yakuza 6 nasconde i fantasmi di personaggi morti nelle foto scattate in un dettaglio da brividi

Yakuza 6 è il capitolo finale che vede come protagonista Kazuma Kiryu e alcuni fan hanno fatto una scoperta a dir poco "soprannaturale". Attraverso un post all'interno del subreddit di Yakuza, un giocatore ha pubblicato una particolare foto.

Nell'immagine scattata dal protagonista con la fotocamera del suo cellulare all'interno del bar New Serena, si può notare un viso familiare ai giocatori della serie, sotto forma di fantasma. Mentre alcuni sono abbastanza sconcertati da questa presenza, in altri si affrettano a sottolineare che si tratta del fantasma di Akira Nishikiyama, ex amico (e nemico) di Kazuma Kiryu.

In realtà ci sono dieci fantasmi di altrettanti personaggi deceduti sparsi per Yakuza 6, sia nell'area di Kamurocho che quella di Ono Michi. Basta praticamente andare in uno di questi luoghi e catturare il fantasma attraverso la fotocamera. Si tratta di un dettaglio alquanto bizzarro scelto dallo sviluppatore per "omaggiare" in qualche modo i vecchi personaggi.

L'ultimo capitolo della serie è Yakuza: Like A Dragon e questa volta abbiamo un nuovissimo personaggio, Ichiban Kasuga.

Fonte: GamesRadar