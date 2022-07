PS Plus: ben otto Yakuza arriveranno nel servizio a Sony a partire da agosto

In nuovo PlayStation Plus sta per diventare più ricco, con ben otto Yakuza che arriveranno a partire da agosto nel servizio Sony. Ecco la lista completa e relativo livello di abbonamento:

Yakuza: Like a Dragon - Agosto - PS Plus Essential e superiori

Yakuza 0 - Agosto - PS Plus Extra/Premium

Yakuza Kiwami - Agosto - PS Plus Extra/Premium

Yakuza Kiwami 2 - Agosto - PS Plus Extra/Premium

Yakuza 3 Remastered - 2022 - PS Plus Premium

Yakuza 4 Remastered - 2022 - PS Plus Premium

Yakuza 5 Remastered - 2022 - PS Plus Premium

Yakuza 6: The Song of Life - 2022 - PS Plus Extra/Premium

"L'acclamata serie Yakuza, che incorpora la saga di Kazuma Kiryu e l'ultimo capitolo Yakuza: Like A Dragon, arriverà su PlayStation Plus nel 2022. Chiunque sia stato incuriosito dalla lunga serie di Sega potrà sperimentare il suo mix caratteristico di combattimenti e distretti esplorabili, minigiochi e storie affascinanti a partire dal prossimo mese."

Fonte: PlayStationBlog