The Wonderful 101 si aggiorna con una nuova modalità DLC dedicata all'antagonista Vorkken

Poche ore fa, Platinum Games ha tenuto il suo speciale evento livestream SuperSummer Festival, durante il quale sono state diffuse nuove informazioni sui progetti dello studio attualmente in corso.

Ciò che ha sorpreso gli spettatori, tuttavia, è stato il reveal di un DLC speciale per The Wonderful 101: Remastered, titolo uscito su PS4, PC e Switch nel febbraio 2020.

Si tratta del "The Prince Vorkken" DLC, al momento disponibile esclusivamente per il Nintendo eShop al costo di 1 dollaro: questo contenuto introduce la possibilità di giocare nei panni di Vorkken Ohgee, l'antagonista principale del titolo.

Non si tratta solo di una nuova skin, dato che Vorkken dispone di abilità uniche: controllando il principe, l'abilità Multi-Unite viene sostituita dall'Enemy-Unite, la quale consente l'evocazione di bestie aliene che attaccheranno automaticamente i nemici.

I fan delle sfide, possono usare Vorkken anche nella modalità Time Attack, un DLC gratuito da scaricare separatamente.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dopo tanto tempo, quasi nessuno si aspettava un nuovo DLC per The Wonderful 101, ma un'aggiunta di qualità non si rifiuta mai, no?

Fonte: Resetera