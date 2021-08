Bioshock è ancora affascinante, ma lo è decisamente di più in questo remake amatoriale in Unreal Engine 5

Cloud Chambers sta attualmente lavorando ad una nuova iterazione del noto franchise di Ken Levine e Irrational Games, Bioshock.

Purtroppo, dovremo aspettare ancora parecchio, prima di vedere un primo trailer o un gameplay, dato che si trova ancora nelle fasi iniziali di sviluppo.

Nel frattempo, nulla ci impedisce di lasciar volare la fantasia, immaginando come sarebbe un Bioshock next-gen, magari sviluppato con il nuovissimo motore grafico Unreal Engine 5.

Beh, servirà veramente poca fantasia, perché un modder ha realizzato la cosa più vicina possibile: una remaster fan-made del primo Bioshock sul nuovo engine di Epic Games.

Il modder, noodlespagoodle, era già noto nell'ambiente poiché fu lo stesso autore che realizzò il remake in Unreal Engine 4 di Bioshock. Questa volta, ha voluto portare l'esperienza di Rapture ad un livello...o meglio, una generazione superiore.

Come da prassi, il modder ha usato le stesse texture del gioco originale, scalate e migliorate per dargli quel feeling di autenticità che solo le vere remaster ufficiali possono dare.

Naturalmente, trattandosi di un progetto fan-made, ci sono degli ovvi limiti, ma in ogni caso il risultato è straordinario e degno di plauso.

Purtroppo, ora arriva la brutta notizia: questo "remake" non sarà mai vostro. Noodlespagoodle ha dichiarato che si tratta di un progetto privato, non destinato al pubblico. Inoltre, egli non ha intenzione di rimasterizzare l'intero gioco, ma ha semplicemente voluto ricreare l'introduzione.

Una piccola delusione per i fan, ma non si può biasimare il modder per questo: Take-Two Interactive, proprietaria dell'IP di Bioshock, non è molto propensa a lasciar scorrere progetti del genere, come testimoniano i suoi numerosi Cease & Desist, distribuiti in quantità pari quasi a quelli di Nintendo.

Esiste la probabilità che, nei prossimi giorni, l'azienda costringa Noodlespagoodle a interrompere i lavori su questo remake di Bioshock fan-made. In tal caso, perché sforzarsi nel realizzare una versione pubblica?

Per il momento, non possiamo far altro che ammirare il lavoro del modder e aspettare pazientemente le prime informazioni sul prossimo capitolo ufficiale di Bioshock.

Fonte: DualShockers