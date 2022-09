BioShock 4 uscirà nel 2024 e sarà ambientato in Antartide per un nuovo leak

Un leaker noto come Oops Leaks su Twitter ha divulgato tutto ciò che sa e ha sentito parlare del nuovo gioco Bioshock, anche se fa notare che molte di queste informazioni dovrebbero essere prese con le pinze. È noto che un nuovo titolo di Bioshock è in lavorazione, ma a parte questo, non è stato rivelato molto altro sul gioco. Di recente, il franchise di Bioshock ha celebrato il suo 15° anniversario, il che ha portato a molte richieste di maggiori informazioni sul nuovo gioco.

In questo nuovo tweet, il leaker avrebbe riassunto tutto ciò che sa in un lungo thread su Twitter. Innanzitutto, nel 2020, c'era una fuga di notizie da Slack che ha permesso a Oops Leaks di dare un'occhiata al logo del nuovo gioco Bioshock (chiamato Bioshock Isolation) e ad alcune diapositive di presentazione interne. All'epoca, è stato riferito che il gioco era nella sua fase iniziale di concept, il che significa che ormai ha sul gobbo due anni di sviluppo.

Tuttavia, nel secondo tweet, Oops Leaks ammette per la prima volta che le sue informazioni stridono. Secondo il leaker, il nuovo Bioshock avrebbe dovuto essere rivelato alla fine dell'anno scorso o all'inizio del 2022. Si è persino parlato della sua apparizione ai The Game Awards nel 2021 e Geoff Keighley ha persino affermato che sarebbe stato un suo "sogno" rivelare un nuovo gioco Bioshock all'evento. Tuttavia, secondo Oops Leaks, questa rivelazione è stata respinta a causa della riduzione del personale di Cloud Chamber, lo studio che lavora al gioco.

EVERYTHING I KNOW AND HEARD ABOUT THE NEW BIOSHOCK



Do not take most of this information at face value, I thought for a long time whether it was worth sharing all of this at all but a large number of people crave for at least some information from me.



