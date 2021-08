NBA 2K22 nel primo gameplay trailer tutto animazioni e grafica next-gen

Take-Two ha costantemente svelato dettagli sul suo NBA 2K22. Dall'inizio di luglio, la società ha svelato informazioni sulla data di uscita, oltre a dettagli su valutazioni, gameplay e la funzione Stagioni di 2K22.

Tuttavia, di 2K22 non conosciamo proprio tutto, inclusi i dettagli su MyCareer. Fortunatamente Take-Two ora ha fornito agli appassionati di basket una prima occhiata al gameplay di NBA 2K22 a poco meno di due settimane prima dell'uscita ufficiale del titolo.

Questo breve sguardo a NBA 2K22 ci fornisce un assaggio della grafica di nuova generazione, oltre a blocchi, dribbling e animazioni di tiro che saranno presenti nel titolo.

#NBA2K22 Gameplay is here ?



Check out our newest Courtside Report tomorrow with a lot more gameplay details.



Pre-order Now ?? https://t.co/vvOEdFYrzu pic.twitter.com/gkSO5xG01m — NBA 2K (@NBA2K) August 30, 2021

Take-Two condividerà un Courtside Report completo incentrato sul gameplay oggi, 31 agosto. Il team di sviluppo ha promesso maggiori dettagli su cosa ci sarà di nuovo in NBA 2K22.

L'uscita di NBA 2K22 è prevista per il 10 settembre su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Fonte: Gamepur.