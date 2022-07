NBA 2K23 potrebbe avere come atleta di copertina la star dei Phoenix Suns Devin Booker

Mentre in questo periodo molte stelle della NBA stanno cambiando squadra, Devin Booker dei Phoenix Suns ha prolungato il suo contratto per altri 4 anni e, oltre a questo, si scopre che il giocatore potrebbe essere l'atleta di copertina di NBA 2K23.

In uno dei tanti tweet che l'insider NBA Shams Charania ha pubblicato giovedì, ha riferito che i Suns e Booker hanno trovato un accordo per un'estensione quadriennale del contratto da 218 milioni di dollari. Inoltre, il giornalista di Stadium e The Athletic ha fatto notare che Booker sarà anche sulla copertina di NBA 2K23.

2K non ha confermato la notizia di Charania, che arriva poche ore dopo che l'account Twitter di NBA 2K ha lanciato un primo sguardo alla copertina e all'atleta di NBA 2K23. In questo tweet, 2K ha lasciato intendere che ci sarà più di una star in copertina. Questo è già successo in passato: la copertina standard di 2K22 presentava un solo giocatore, mentre l'edizione del 75° anniversario presentava tre icone dell'NBA: Kareem Abdul-Jabaar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

The Phoenix Suns and All-NBA guard Devin Booker are finalizing a four-year, $214 million supermax contract extension that he’s set to sign as soon as next week, sources tell @TheAthletic @Stadium.



Booker will also be the cover athlete for NBA 2K23, per sources. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Get Ready. #NBA2K23 is coming.



Don’t miss a beat as we reveal our cover stars, release gameplay first looks, and more.



❤ this tweet to opt-in for updates and make sure you know everything before your friends do. pic.twitter.com/p5njQsSM3u — NBA 2K (@NBA2K) June 30, 2022

Se Devin Booker dovesse davvero comparire sulla copertina di NBA 2K23, ciò avverrebbe solo un anno dopo che un altro dei più brillanti e migliori giovani giocatori dell'NBA è comparso sulla copertina del gioco annuale. Su NBA 2K22 in copertina troviamo la guardia titolare dei Mavericks Luka Doncic.

Con il mese di luglio alle porte, è molto probabile che 2K condivida informazioni ufficiali sull'atleta di copertina e sulla data di uscita del gioco. In genere, 2K condivide le prime informazioni sui giochi NBA 2K proprio a luglio.

Fonte: Gamepur.