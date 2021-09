Sociable Soccer, l'erede di Sensible Soccer si prepara al calcio d'inizio su PC e console

Sociable Soccer, il titolo calcistico in stile arcade, realizzato da Jon Hare, creatore della storica serie Sensible Soccer, arriverà finalmente su PC e console, grazie ad una partnership stretta con il publisher Kiss.

Il titolo è rimasto, fino ad oggi, un'esclusiva Apple Arcade, ma presto potremo giocarlo anche su tutte le altre piattaforme, come confermato dal co-fondatore di Kiss, Darryl Still, il quale ha anche fornito la data d'uscita:

"Il nostro obiettivo è il 17 aprile 2022, per la Pasqua del prossimo anno. La versione PC ha la priorità, ma tutte le altre versioni console mirano alla stessa data: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Switch.".

Il publisher ha inoltre confermato che la versione prevista su PC e console si chiamerà Sociable Soccer '22.

Sociable Soccer non ha avuto una partenza felice: annunciato nel 2015 attraverso una campagna Kickstarter, il titolo non riuscì ad ottenere le 300.000 sterline necessarie per il finanziamento. Ci vollero diversi anni di sviluppo e una partnership con Apple per realizzare l'ambizioso titolo calcistico e vederlo su dispositivi iOS.

Nonostante il successo e le ottime performance su Apple Arcade, Hare si dice entusiasta all'idea di poter finalmente portare il suo progetto su console:

"Alla fine di maggio, dopo aver cercato un buon partner, siamo riusciti a siglare un accordo on Kiss Publishing. Ora siamo finalmente in grado di attivare tutte quelle feature PC/Console che non potevamo fare su Mobile. Ovviamente, graficamente parlando, possiamo realizzare qualcosa di migliore e ci sono anche un sacco di altre feature che possiamo inserire nel gioco.".

Fra i miglioramenti previsti vengono citati un nuovo engine per le animazioni, miglioramenti alle meccaniche di gioco, fisica del pallone e telecamera, ma tutto questo rappresenterebbe solo l'inizio per Hare, il quale ha in mente aggiornamenti periodici a lungo termine.

In un mondo fatto di FIFA e eFootball, ci sarà spazio anche per Sociable Soccer?

Fonte: VideoGamesChronicle