PS5 comprime le dimensioni di Tales of Arise di ben 20 GB rispetto a PS4

I giocatori che hanno pre-ordinato Tales of Arise da PlayStation Store sono ora in grado di pre-caricare il JRPG prima del lancio in alcune regioni, il che ha portato alla scoperta che la versione PS5 è più piccola rispetto a quella PS4 di ben 20 GB.

La compressione delle dimensioni del gioco su PS5 significa che, sulla nuova console di Sony, i giocatori avranno bisogno di 37,201 GB, mentre su PS4 serviranno 57,247 GB.

Le dimensioni più ridotte dei titoli PS5 sono state evidenziate alcune volte dal lancio della console, con le versioni attuali dei titoli che occupano molto meno spazio sull'SSD del sistema. È stato notato che sia Marvel's Spider-Man: Miles Morales che Marvel's Spider-Man Remastered sono il 25% più "piccoli" su PS5 rispetto alle loro versioni PS4.

Tales of Arise Asian version is start pre-load?PS4 version is 57.247GB?PS5 version is 37.201GB @PlaystationSize pic.twitter.com/f6c8k0Oqs3 — Helen Crowns (@Helencrownsjr) September 6, 2021

Il JRPG di Bandai Namco è solo l'ultimo a ridurre drasticamente le dimensioni in versione PS5, cosa che sicuramente sarà apprezzata da coloro che sono legati ai limiti di spazio.

Tales of Arise arriverà su PS5 e PS4 il 10 settembre 2021.

Fonte: Pushsquare.