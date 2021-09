Friday the 13th The Game, il team di sviluppo al lavoro su un gioco ispirato a 'Non Aprite Quella Porta'?

L'iconico franchise horror "Non aprite quella porta" (The Texas Chainsaw Massacre in inglese) potrebbe ricevere ufficialmente un adattamento videoludico dal team di sviluppo di Friday the 13th The Game. Sebbene il titolo dello sviluppatore abbia inizialmente trovato una nutrita schiera di fan, il titolo ha ricevuto l'ultima patch a novembre 2020, chiudendo poi i server dedicati. Ora Gun Media sembra sia al lavoro su un progetto in particolare.

Come notato su Reddit pubblicato dall'utente Ragnarok_004, visitando il sito www.LeatherfaceTheGame.com indirizzerà immediatamente chiunque al sito Web di Gun Media dove si afferma che sono uno studio di concept design ed editore con una passione per l'horror. Un primo indizio su un gioco basato sul franchise Non Aprite Quella Porta quindi lo abbiamo con questo sito.

Precedenti indizi di Keltner indicavano che il prossimo gioco sarebbe stato un adattamento di Halloween di John Carpenter. Con questo dominio, tuttavia, i fan sospettano di poter incontrare o giocare nei panni di Leatherface armato di motosega.

Inoltre Kane Hodder, che ha interpretato Jason Voorhees in quattro film di Venerdì 13, ha anche anticipato che è tornato a lavorare su sessioni di motion capture con lo studio per un altro franchise horror. Ora non ci resta che l'annuncio ufficiale quindi.

