Xbox Game Pass 'non ha effetti negativi sullo sviluppo dei videogiochi'

Compulsion Games è il team di sviluppo di We Happy Few: ora lo studio è concentrato sul prossimo gioco di cui non sappiamo ancora nulla, se non che sarà su Xbox Game Pass al day one. Tuttavia, per Compulsion Games il servizio in abbonamento di Microsoft ha un effetto positivo sullo sviluppo di giochi.

Il portale francese Xbox Squad ha intervistato Naila Hadjas, addetta stampa di Compulsion Games, e una delle domande si riferiva direttamente all'impatto che l'integrazione con Xbox Game Pass ha sullo sviluppo del gioco.

"Non c'è nessun effetto negativo, ma ce n'è uno positivo. Vogliamo che più persone possibili abbiano accesso ai nostri giochi. We Happy Few, ad esempio, sarebbe stato lanciato solo su Steam, quindi a poco a poco abbiamo aggiunto ID @ Xbox e Playstation allo stesso tempo. Ciò che conta per noi è che le persone giochino ai nostri titoli ed è quello che otteniamo con il Game Pass, non c'è nessun aspetto negativo".

Hadjas ha continuato parlando di un impatto negativo nello sviluppo di un gioco che ha valenza più tecnica: "L'unica cosa che può avere un impatto negativo è quando gli studi realizzano versioni su più console. Ad esempio Xbox One e Xbox Series X/S. Ci sono molti vincoli tecnici poiché una versione del gioco deve girare su entrambe anche se non hanno la stessa potenza".

Fonte: Gaming Bolt