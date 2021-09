Star Fox Zero: Platinum Games realizzerebbe volentieri un remake per Switch

Nel 2016 uscì, su Nintendo Wii U, Star Fox Zero, ad oggi ultimo capitolo della saga spaziale Nintendo nonché tra i pochi titoli importanti della console col paddone a rimanere esclusivi della piattaforma.

All'epoca, il gioco ottenne valutazioni controverse, soprattutto per via del metodo di controllo un po' astruso che necessitava di prestare contemporaneamente attenzione al tablet e alla tv. Un porting attuale su Switch, chiaramente, comporterebbe un lavoro importante dal punto di vista del reworking dei controlli: Atsushi Inaba di Platinum Works, tuttavia, non sembrerebbe spaventato dalla cosa: "Quando le persone non hanno la possibilità di giocare giochi più vecchi perché non hanno la relativa console è un peccato, quindi faremmo tutto il possibile per portare questi vecchi giochi su piattaforme più recenti."

Ma, come spesso in Platinum ribadiscono riguardo ai vari titoli realizzati per Nintendo, le decisioni in merito non spettano direttamente a loro: "La cosa importante da ricordare è che dato che si tratta di una IP Nintendo, le idee vengono da Miyamoto-san. (...) Se ci fosse l'opportunità di portare Star Fox Zero su Switch sarebbe più una questione di quel che vorrebbe fare in merito, e chiaramente rispetteremmo la sua volontà."

Del resto, al di là degli obblighi contrattuali, c'è anche una certa riverenza molto nipponica verso Miyamoto: "Al di là di com'è personalmente, è un gigante dell'industria, qualcuno a cui tanti creatori guardano come a un modello. Dunque, ci vuole un bel po' di coraggio, per chiunque, per andare da lui a proporre idee e feedback."

Fonte: VGC