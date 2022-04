Star Fox Zero, un ex sviluppatore chiede a Nintendo di fare il porting su Switch

Nintendo Switch è diventata un'isola felice per molti titoli Wii U che non sono riusciti a trovare un enorme successo su quella piattaforma. Uno dei titoli che rimane senza porting è Star Fox Zero e una persona sta sperando in un suo arrivo sulla console ibrida.

L'ex sviluppatore Nintendo, Takaya Imamura, è anche uno degli artisti chiave dietro due serie Nintendo: Star Fox e F-Zero. Ebbene Imamura attraverso i social ha ricordato il sesto anno di Star Fox Zero, chiedendo a Nintendo di fare il porting del gioco.

"So che ci sono alcune sfide, ma per favore portate il gioco su Switch", ha scritto Imamura sul suo account Twitter. Imamura ha anche suggerito che se Nintendo fosse anche disposta a produrre un sequel di Star Fox Zero, sarebbe felice di tornare a lavorare sul contenuto e sulla storia dell'animazione.

Imamura, che ha avuto un ruolo fondamentale nella progettazione dei personaggi e del mondo di Star Fox e F-Zero, continua a lavorare nell'industria dei giochi come freelance. Ha lasciato Nintendo nel 2021. La società raccoglierà la richiesta? Staremo a vedere.

Fonte: Nintendo Life