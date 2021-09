Amazon Games ha assunto un ex Ubisoft e Rainbow Six per un titolo multiplayer competitivo

Amazon Game Studios ha un nuovo manager per il suo studio di recente apertura a Montreal, un ex CEO di Ubisoft Toronto. Secondo quanto riportato, Alexandre Parizeau si è unito alla compagnia per guidare lo sviluppo di un multiplayer competitivo ad alto budget.

Parizeau ha iniziato alla Ubisoft Montreal nel 2005 come produttore per Rainbow Six Vegas e Splinter Cell Conviction. Successivamente, ha iniziato a dare una mano con l'apertura di Ubisoft Toronto e ha lavorato come produttore su Splinter Cell Blacklist, l' ultimo capitolo della saga di Splinter Cell. Successivamente, Parizeau è stato promosso dalla sua posizione ed è diventato CEO di Ubisoft Toronto, dove ha lavorato a giochi aziendali popolari tra cui Watch Dogs Legion, Starlink, Far Cry 5 e Far Cry 6.

"Alex ha una lunga esperienza nella creazione di team di talento e giochi di successo, ed è perfetto per ciò che aspiriamo a creare nel nostro nuovo studio a Montreal", ha affermato Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games. "Ha gestito i team di sviluppo dietro i principali franchise durante il suo periodo in Ubisoft Montreal e Toronto, e ha immediatamente trovato la visione e i lead creativi del nostro team, alcuni dei quali con cui ha lavorato in precedenza in Ubisoft. Alex continuerà a mettere insieme una squadra eccezionale a Montreal e non vediamo l'ora di condividere di più su ciò che stanno creando quando sarà il momento giusto".

Attualmente Amazon Games sta per lanciare il suo MMO New World che, dopo una serie di rinvii, arriverà su PC il 28 settembre.

Fonte: Hollywood Reporter