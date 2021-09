Amazon Games pesca da Horizon Zero Dawn, Fable e Battlefield: tanti veterani lavorano a una nuova IP

Il tentativo di Amazon di entrare nel settore dei videogiochi è stato un po' turbolento, ma la società vuole ancora espandere gli sforzi di pubblicazione di terze parti.

Amazon Games ha annunciato che pubblicherà una nuova IP dello studio indipendente britannico Glowmade. Sebbene Glowmade sia un piccolo team, i suoi 25 dipendenti hanno curriculum impressionanti, poiché lo studio include veterani che hanno lavorato su giochi del calibro di Battlefield, Horizon Zero Dawn, Fable e Little Big Planet. Glowmade ha precedentemente annunciato il gioco RustHeart, che sarà pubblicato tramite il programma EA Originals.

Non sappiamo ancora molto del nuovo progetto di Glowmade, ma è descritto come una "esperienza cooperativa online creativa". Il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann ha dichiarato quanto segue sul nuovo accordo di pubblicazione:

"Amazon Games si dedica alla ricerca e alla pubblicazione di giochi di prim'ordine, che provengano da studi AAA o da team indipendenti appassionati. Glowmade è un team di sviluppatori esperti con la giusta creatività ed esperienza per realizzare giochi che i giocatori adoreranno. Siamo entusiasti dell'opportunità di lavorare a stretto contatto con questo talentuoso studio per offrire ai nostri giocatori le migliori esperienze".

Nel frattempo, il boss dello studio Glowmade Jonny Hopper è comprensibilmente entusiasta di ottenere il sostegno di Amazon Games.

"Il team di Glowmade ha lavorato duramente sulla nostra nuova entusiasmante IP e Amazon Games è stato un ottimo partner. L'impegno del team di Amazon Games nell'aiutarci a realizzare la nostra visione creativa è stato sorprendente. Non vediamo l'ora di mostrare al mondo cosa stiamo facendo".

L'MMORPG New World di Amazon Games, da lungo tempo in sviluppo, verrà finalmente lanciato la prossima settimana, il loro primo lancio importante dopo numerose cancellazioni di giochi. Pubblicheranno anche il popolare MMO coreano Lost Ark in Nord America all'inizio del 2022.

Nessun periodo di uscita è stato annunciato per il gioco di Glowmade. Sembra che sia nelle prime fasi dello sviluppo, quindi non aspettatevi una data di lancio a breve.

Fonte: Wccftech.