New World di Amazon è appena uscito ma è già il nuovo gioco più giocato su Steam del 2021

Il tanto atteso New World di Amazon è stato lanciato su Steam solo ieri, ma la società può essere già contenta di come sta andando il gioco. Ieri abbiamo riportato come più di mezzo milione di giocatori simultanei abbia provato questo nuovo MMO ed oggi il gioco ha già registrato un nuovo traguardo molto importante.

Nonostante i problemi ai server che hanno generato lunghe code, New World è già il nuovo gioco più giocato di Steam del 2021. Il precedente contendente, il simulatore di vita vichinga Valheim, ha superato poco più di 500.000 giocatori simultanei a febbraio. Al momento della stesura di questa news, il tetto massimo di giocatori simultanei nei dati di SteamDB indica un picco di 707.230.

Questo è sufficiente per mettere New World al quinto posto come gioco più giocato di tutti i tempi su Steam, dietro a PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 e Cyberpunk 2077. New World è solo il terzo videogioco originale di Amazon Game Studios, nonostante anni di sforzi e false partenze, e il suo lancio è stato ampiamente percepito come un momento di successo per le ambizioni di Amazon come sviluppatore di giochi mainstream.

Ora, come possiamo vedere dal tweet pubblicato dall'account ufficiale di New World, il team sta cercando di risolvere i problemi legati alle code sui server, ampliandone la quantità massima e creandone di nuovi.

Fonte: IGN