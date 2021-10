New World è finora l'unico vero successo di Amazon Game Studios, uno dei titoli più giocati su Steam e in continua crescita. Uno degli utenti più famosi a dedicare il tempo all'MMO è sicuramente Michael "shroud" Grzesiek, innamorato del titolo al punto di rinunciare a vari eventi dedicati agli streamer pur di continuare a giocare.

Nonostante questo però, non mancano le critiche, incentrate soprattutto sull'interfaccia utente, definita con eufemismi, complicata e confusionaria, soprattutto per utenti alle prime armi. Quella dell'interfaccia utente è un argomento fin troppo sottovalutato nell'industria e nel mercato, dovendo coniugare estetica e fruibilità per persone di diversa competenza, cultura e disabilità. In un MMO è probabilmente tra gli elementi fondamentali e nonostante Shroud, definisca New World "un titolo bellissimo", questa criticità rischia di prevaricare tutto il lavoro fatto finora.

Il team di sviluppo è comunque sempre a lavoro, migliorando già i tempi di attesa, cercando di essere sempre in contatto con la community al fine di migliorare ogni aspetto del titolo. Probabilmente anche l'interfaccia utente subirà un restyling a questo punto.

