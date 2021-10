New World è offline per 'difficoltà tecniche'

New World è stato sicuramente un successo, il primo per Amazon dopo alcuni titoli finiti ben presto nel dimenticatoio. Il nuovo MMO ha però incontrato alcuni problemi legati alla gioventù, come code infinite sui server e alcuni problemi legati all'interfaccia, cose che sembrano comunque impallidire di fronte a quanto sta avvenendo in queste ore.

Sì perché il periodo di manutenzione di oggi nera tra le previsioni del team di sviluppo con l'applicazione dell'aggiornamento 1.01, con quattro ore di stop che inspiegabilmente, sono divenute sette. Sembra che il titolo sia incappato in gravi problemi tecnici dovuti probabilmente a questo update. Un'estensione del periodo di manutenzione non è un grosso problema ma qui la dilatazione è alquanto inusuale, bloccando migliaia di giocatori in tutto il mondo.

Unfortunately, we are having some technical difficulties and need to extend the maintenance for two more hours.



We apologize for the inconvenience and thank you for your patience and support! — New World (@playnewworld) October 6, 2021

Amazon è ancora al lavoro, anche se non sappiamo esattamente su cosa. Non abbiamo infatti dettagli sui problemi tecnici, sperando a questo punto che non sia nulla di particolarmente grave. Amazon ha bisogno che New World funzioni; almeno lui.

