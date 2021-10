New World è invaso da bot che farmano pesci rari ma i giocatori non ci stanno e parte la vendetta

New World è l'MMORPG di Amazon Games che sta spopolando in questo momento: il gioco ha infatti registrato già una serie importante di record, soprattutto per quanto riguarda il numero di giocatori simultanei che ha raggiunto quasi il milione.

Ovviamente ci sono ancora problemi con New World, inclusi gli enormi tempi di attesa per entrare in un server. Anche se Amazon ha promesso di risolvere questo problema per tempo, ora ci si mettono anche i bot, che stanno monopolizzando i punti strategici per ottenere le varie risorse nel gioco. I bot non sono un problema sconosciuto per chi gioca agli MMORPG ma stanno diventando una vera scocciatura.

In sostanza i bot in New World eseguono la stessa funzione, ovvero recuperare le risorse, più e più volte. In questo caso la maggior parte di loro si trova nei vari corsi fluviali e stagni alla ricerca di pesce raro da farmare. Si tratta di un vero problema per i giocatori che vogliono avere l'opportunità di ottenere materiali giocando correttamente.

Tuttavia in questo caso i giocatori non stanno aspettando l'intervento degli sviluppatori ma si stanno facendo giustizia da soli. Per poter togliere questo fastidioso problema, stanno attirando animali come orsi e persino cinghiali, lasciando così che la fauna selvatica li uccida. I bot sono stati fatti solamente per pescare, pertanto non combattono se vengono attaccati. Anche se la soluzione è un po' approssimativa, bisogna dire che funziona egregiamente.

Per adesso quindi i giocatori si affidano a questo piccolo trucco, ma si attendono aiuti anche da Amazon per porre fine una volta per tutte a questi bot.

Fonte: PCGamer