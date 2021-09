New World su Steam supera anche FIFA 22 nella classifica dei giochi più venduti

New World è qui e su Steam ha già guadagnato non solo il primo, ma anche il secondo posto della classifica globale dei giochi più venduti sulla piattaforma di Valve.

Come mostrato da Steam, l'MMORPG di Amazon ha conquistato le prime due posizioni della classifica con la sua edizione standard e quella deluxe che ha un costo maggiorato di 10 euro: al terzo posto invece troviamo il titolo calcistico di EA Sports, FIFA 22 che sarà disponibile dal 1° ottobre. Anche se la classifica non indica quante copie esatte sono state vendute, possiamo comunque notare come New World abbia già raccolto un discreto successo sulla piattaforma di Valve.

Passando alla classifica dei giocatori simultanei su Steam, New World sembra fare bene: al momento della stesura di questo articolo, il titolo di Amazon si trova al terzo posto, superato solo da giochi evergreen come appunto Counter Strike: Global Offensive e DOTA 2. Attualmente New World ha 363.769 giocatori simultanei e lo stesso numero segna anche il picco massimo di sempre.

Vi ricordiamo che New World è disponibile esclusivamente su PC.

Fonte: Steam