New World celebrato da Jeff Bezos: complimenti ad Amazon e frecciata a chi parlava solo di fallimenti

Il lancio di New World, avvenuto su PC via Steam il 28 settembre, è stato senza dubbio un successo molto importante per Amazon, con un picco di più di 800 mila giocatori in contemporanea su Steam e numeri stellari anche su Twitch.

Nonostante le problematiche relative alla capienza dei server e alle lunghe code per accedervi, l'MMORPG è il gioco del momento e il suo successo ha stupito la stessa Amazon, che è attualmente al lavoro per migliorare la qualità della vita dei giocatori, rendendo l'accesso più semplice aumentando la capienza e aggiungendo nuovi mondi.

Il boom di New World ha colpito anche lo stesso fondatore del colosso e-commerce, Jeff Bezos, che ha scelto Twitter per complimentarsi con il team, che, nonostante alcuni insuccessi piuttosto pesanti nell'ambito videoludico (Crucible su tutti, per non parlare del progetto MMORPG cancellato su Il Signore degli Anelli), non ha ceduto e ha continuato a lavorare con impegno e passione.

After many failures and setbacks in gaming we have a success. So proud of the team for the persistence. View setbacks as helpful obstacles that drive learning. Whatever your goals are, don?t give up no matter how hard it gets. @playnewworld (1/2) https://t.co/LK0VUdCSS9 — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

(2/2) The two articles are only 8 months apart. https://t.co/EbTVhnrJpA — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La popolarità del gioco continua a crescere e sempre più giocatori sono curiosi di provare questa nuova esperienza MMORPG, che punta su amalgamare PvP e PvE in un unico contenitore. Al momento New World è giocatissimo e soprattutto molto in auge su Twitch: bisognerà verificare se questa attenzione proseguirà con il tempo, grazie anche ai contenuti sia già presenti ma soprattutto quelli in arrivo. Il team di sviluppo è ora concentrato sul migliorare la stabilità e la capienza dei server, ma nelle prossime settimane ci aspettiamo grandi novità al riguardo.

Fonte: wccftech