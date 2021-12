Alan Wake 2 verrà presentato ai The Game Awards secondo le ultime indiscrezioni

Durante lo scorso anno le voci su Remedy ed Epic Games che stavano lavorando su un presunto sequel di Alan Wake hanno fatto il giro del web, ma nessuna delle due società ha confermato che un sequel sia effettivamente in via di sviluppo. A parte la conferma che entrambe le società stanno collaborando a un progetto AAA, non è stata vista alcuna prova concreta riguardo ad Alan Wake 2.

I rumor si stanno muovendo a tutta velocità mentre i The Game Awards 2021 sono sempre più vicini. L'indiscrezione più recente arriva per gentile concessione del podcast di NateTheHate in cui importanti addetti ai lavori del settore hanno fornito previsioni su quali giochi verranno rivelati durante lo spettacolo. Il principale tra questi indica la possibilità che Remedy offrirà ai fan una prima occhiata al tanto atteso Alan Wake 2. Lo YouTuber NateTheHate afferma che Alan Wake 2 riceverà in effetti una "grande rivelazione" alla premiazione.

Durante il podcast, lo stesso NateTheHate ha parlato della possibilità di vedere il sequel di Alan Wake. Il titolo dovrebe ricevere un grande reveal e che il piano che ha portato a ciò non è per niente casuale. Apparentemente, Remedy ha preparato e rilasciato Alan Wake Remastered per far conoscere e/o riprendere i fan con Alan e la sua storia in modo che l'annuncio del suo sequel potesse essere fatto durante i The Game Awards di quest'anno. Qui di seguito potete ascoltare il podcast: al minuto 42:45 si parla di Alan Wake 2.

Per adesso si tratta di rumor ma non dovremo aspettare molto dato che i The Game Awards inizieranno proprio questa notte alle 2:00.

Fonte: GamingBolt