Alan Wake Remastered aggiunge il supporto all'Auto HDR su Xbox Series X/S

Alan Wake Remastered di Remedy Entertainment è stato lanciato lo scorso anno riscuotendo un grande successo di critica e commerciale, e mentre il gioco è un pacchetto abbastanza completo in termini di miglioramenti visivi, un nuovo aggiornamento ha ulteriormente ritoccato il titolo, aggiungendo il supporto per l'Auto HDR su Xbox Series X/S.

I giocatori dovrebbero notare un notevole aumento della qualità visiva grazie a una gamma dinamica più elevata a seguito di questo aggiornamento. Oltre a questo, l'aggiornamento modifica anche la versione Xbox One.

Ci sono anche una serie di correzioni alle prestazioni, correzioni audio e miglioramenti dell'interfaccia utente.

Remedy ha dichiarato che le vendite di Alan Wake Remastered sono "iniziate bene", sebbene i numeri di vendita non siano ancora stati rivelati. Ci sono anche voci su un'imminente versione Switch del gioco, con più schede di valutazione che classificano la piattaforma. Ovviamente, è in fase di sviluppo anche il sequel Alan Wake 2, che è previsto per il lancio nel 2023 su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.