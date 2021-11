Apex Legends supera Call of Duty Warzone e Fortnite! È il battle royale più popolare su Twitch

Apex Legends ha superato i titoli battle royale rivali Call of Duty: Warzone e Fortnite su Twitch ed è diventato il battle royale più trasmesso sulla piattaforma.

Da quando la stagione 11 ha portato la nuova leggenda Ash e lo spettacolare campo di battaglia di Storm Point in Apex Legends, i giocatori si sono tuffati a capofitto negli Apex Games per esplorare tutto ciò che il gioco ha da offrire.

Uno dei posti migliori per farlo è su Twitch, dove titani degli FPS come Shroud, Tfue e NICKMERCS stanno tutti giocando ad Apex Legends.

Dopo l'uscita della stagione 11, il titolo è salito in cima alla lista dei "giochi più trasmessi in streaming" di Twitch, oltre a classificarsi come il quarto gioco più visto, dopo League of Legends, CS:GO e GTA V.

Utilizzando i dati ottenuti da SullyGnome, Apex si è assicurato un tempo di visualizzazione totale di 17.007.500 ore, con un picco di visualizzazioni di 283.675 negli ultimi sette giorni. Questo lo colloca sopra a Warzone e Fortnite, che si trovano rispettivamente al sesto e all'ottavo posto.

Sebbene l'uscita della stagione 11 abbia chiaramente molto a che fare con questo picco di utenza, questa non è la prima volta che Apex batte la concorrenza. Da luglio a settembre, il titolo ha visto una crescita significativa sulla piattaforma streaming.

Uno dei motivi di ciò è stato l'esodo di massa da Warzone a seguito di un'ondata di hacking e contenuti apparentemente stagnanti.

Mentre Apex continua ad andare sempre più forte, sarà interessante vedere come altri battle royale si adatteranno alla sua ascesa.

Fonte: Dexerto.