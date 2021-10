Back 4 Blood supera quota 6 milioni di giocatori

I fan di Left 4 Dead erano alla disperata ricerca di qualcosa che potesse riempire il vuoto lasciato dall'assenza della serie e Turtle Rock Studios - creatore originale dell'amata serie di Valve - ha recentemente lanciato il successore spirituale: Back 4 Blood.

Come hanno suggerito le vendite solide e l'ottima accoglienza da parte della critica, il gioco sta godendo di un lancio di grande successo.

È stato recentemente confermato tramite la pagina Twitter ufficiale del gioco che Back 4 Blood è stato giocato da oltre 6 milioni di giocatori finora, il che è una cifra piuttosto impressionante, soprattutto perché il gioco è uscito solo da poco più di due settimane.

Thanks for all your hard work, Cleaners! With this many Cleaners on our side, we'll stop the Ridden in no time. #Back4Blood pic.twitter.com/quA8A4hWNo — Back 4 Blood (@back4blood) October 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vale la pena ricordare che lo sparatutto è stato lanciato anche al day one su Xbox Game Pass, che sicuramente deve aver fornito una spinta significativa a questi numeri.

Back 4 Blood è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.