BioShock 4 uscirà nel 2022? Il leak di NVIDIA GeForce Now torna a galla

BioShock 4 rimane ancora un'incognita: sebbene sia stato annunciato, del gioco non abbiamo visto né un trailer e nemmeno qualche primo dettaglio. Tuttavia, secondo un recente rumor, il gioco potrebbe uscire tra non molto, ovvero il prossimo anno.

Perché questo rumor torna a galla? Tutto inizia ieri, quando Sony ha annunciato che God of War sarebbe arrivato su PC a inizio 2022. L'annuncio ha sbalordito tutti, ma in realtà era già stato "previsto" dalla recente fuga di dati del database NVIDIA GeForce Now. La lista infatti affermava che God of War sarebbe arrivato su PC.

Lo stesso database riporta che BioShock 4 sarebbe stato lanciato nel 2022. Troppo presto? Probabile, ma secondo recenti rapporti lo sviluppo del gioco sarebbe iniziato nel 2018. Quattro anni di tempo per sviluppare un gioco rientrerebbero quindi negli standard per uno studio di sviluppo.

Come sempre prendete questa notizia come semplice rumor, in quanto anche la stessa NVIDIA aveva dichiarato ai tempi che l'elenco di giochi era puramente ipotetico e che elencava anche titoli risultati poi non esistere.

