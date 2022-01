Call of Duty Modern Warfare 2 concluderà la serie di reboot per un rumor

Call of Duty Modern Warfare 2 dovrebbe uscire alla fine di quest'anno e sembra che sarà l'ultimo reboot. Call of Duty 4: Modern Warfare ha registrato un enorme successo dalla sua uscita. Dopo anni i rumor attorno ad una nuova voce di Modern Warfare si sono via via sempre più intensificati, ma Infinity Ward ha spiazzato tutti nel 2019 pubblicando il reboot del primo capitolo.

Questo reboot includeva volti familiari della serie originale, ma con una storia completamente nuova. Sebbene questa serie fosse separata da quella originale, in molti si aspettavano che il reboot portasse una trilogia completa. Tuttavia un insider del settore afferma che non è così, poiché la serie di concluderà con il reboot di Modern Warfare 2 entro la fine dell'anno.

Ad affermarlo è RalphsValve, un insider che in passato ha riportato informazioni corrette: Call of Duty Modern Warfare 2 intende concludere quindi il reboot iniziato nel 2019. Oltre a questo l'insider afferma che non è intenzione di Infinity Ward fare altri reboot una volta che Modern Warfare 2 verrà lanciato poiché i progetti saranno altri.

And to further clarify; Infinity Ward are allegedly not interested in bringing back any old titles post-MWII, they?re ?looking beyond? — Ralph (@RalphsValve) January 26, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La notizia arriva proprio mentre un report di Bloomberg afferma che sono in sviluppo tre nuovi giochi COD tra cui Warzone 2 e che arriveranno tutti anche su PlayStation.

Fonte: Dualshockers